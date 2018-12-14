Епархия отправит под Церковный суд ударившего о купель ребенка священника

Отец Михаил, священник из епархии Ставропольского края, рассказал журналистам, что Илия Семилетов, священнослужитель из Ессентуков, сильно ударивший младенца во время крещения, пойдет под Церковный суд.

В соцсетях недавно был размещен видеоролик, в котором продемонстрировано, как священник при крещении маленького ребенка ударяет его головой о купель. Пользователи, просмотревшие запись отмечают, что младенец постоянно плакал, а священнослужитель игнорировал его плач и словно с ненавистью продолжал ударять ребенка о купель.

По словам отца Михаила, в церкви о данном инциденте узнали в начале декабря. После этого священник сразу же был отстранен от своей службы. Теперь его делом займется Церковный суд, который вынесет свой приговор в ближайшем будущем.