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В ФОКУСЕ

Девочку, снимавшую убийство Димы Рудакова, отправят в спецшколу

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категория: В ФОКУСЕ

Решение Березовского суда в отношении 13-летней девочки, участвовавшей в избиении инвалида, отменено сегодня Свердловским областным судом.

Она была привлечена к ответственности за громкое преступление, в результате которого был до смерти избит юноша-инвалид, тело которого со следами побоев, повлекших смерть, было найдено 9 августа на улице Исакова райцентра в районе гаражного кооператива.

Виновниками жестокого убийства оказалась группа молодых людей, среди которых была несовершеннолетняя, снимавшая происходящее на видео.

Правоохранители по горячим следам вышли на подозреваемых. Двое из них были задержаны, еще двое – помещены под домашний арест.

Суд первой инстанции принимая решение в отношении девочки, отказался помещать ее в центр временной изоляции.

Свердловский областной суд отменил ранее вынесенное решение и поместил любительницу съемок в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на полтора года.

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