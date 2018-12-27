Давление в шинах автомобиля

Очень часто водители сталкиваются с такой проблемой, как спуск колеса. Хотя в большинстве случаев виной этому являются острые детали, разбросанные на дорогах. Тем не менее причиной может служить и давление в шинах. Множество людей забывают про этот параметр, считая его не таким важным, по сравнению с другими. Но именно давление играет огромную роль при вождении машины. Если бы водители были хорошо осведомлены об этом параметре, то происшествий на трассах было бы гораздо меньше. Но что же этот фактор из себя представляет, каковы его функции, и как его проверять?

Предназначение. Давление в шинах выполняет колоссальное количество функций во время вождения автомобиля. В первую очередь, оно помогает агрегату балансировать на дороге при любых погодных условиях. Его манёвренность обуславливается степенью накачивания. Если колесо будет недостаточно накаченным, то вождение будет очень затруднительным. Также оно во многом определяет эксплуатационный период колёс. Нельзя забывать и про расход топлива, который также зависит от данного параметра.

Опасность. Если не следить за давлением в шинах, то это приведёт к следующим последствиям:

Деформация и износ. Колесо полностью изменяет свою форму. Из-за это на протектор накладывается дополнительная нагрузка. В совокупности всё придёт к тому, что автовладельцу придётся часто заезжать в автосервис, чтобы заменить ходовые детали. Усложнение движения. Манёвренность практически полностью меняется. Во время гололёда или дождя автомобиль будет заносить, водитель потеряет контроль над управлением. Соответственно, ситуация может зайти слишком далеко, спровоцировав дорожно-транспортное происшествие. Перегрев шины и её поломка. Если давление слишком высокое, то шина во время вращения будет сильно нагреваться. Если вовремя не заметить эту неисправность, то резина разорвётся, препятствуя дальнейшему движению машины.

Особенности проверки и норма

В лучшем случае, давление следует проверять хотя бы раз в месяц. Особенно рекомендуется это делать перед сменами времён года. Если человек хочет облегчить себе задачу, то он может заранее приобрести машину со встроенным датчиком давления в шинах A0009052102, который измеряет давление с максимальной точностью. Оптимальное значение указывает производитель. Оно указано на крышке бензобака. Для среднестатистических авто этот параметр колеблется в значениях от 2.0 до 2.5 бар. Если в багажник кладётся внушительный груз, то давление нужно повысить.