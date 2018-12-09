Чубайс обвинил россиян в неблагодарности российскому бизнесу

Анатолий Чубайс, руководитель «Роснано», в рамках своей недавней речи отметил, что жители РФ должны поблагодарить бизнесменов за развитие страны.

Согласно словам начальника государственной компании россияне слишком инфантильны для того чтобы сказать спасибо бизнесу, который отстроил государство, вернув из пепла рухнувшие предприятия СССР и начав выплачивать огромные налоги в бюджет страны. Он добавил, что именно предприниматели вернули людям заработанную плату и создали источники, необходимые для финансирования образовательной, научной и культурной сфер.

По мнению Чубайса, все эти достижения являются заслугой российского бизнеса. Он также посетовал на то, что народ не придумал ничего лучшего, чем обозвать всех этих людей олигархами.