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В ФОКУСЕ

Челябинские водители «Красное&Белое» провели ночь на морозе из-за обысков

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категория: В ФОКУСЕ

Водителям грузовых автомобилей, работающих на компанию «Красное&Белое», пришлось провести ночь в своих грузовиках из-за обысков, прошедших в складских помещениях торговой сети.

В ночь с 26 по 27 декабря температура воздуха в городе составляла -25 градусов. Водители остановились позади зданий складов, так как их не пустили на территорию данных сооружений. К тому же работники правоохранительных органов не стали выпускать людей, находившихся в складских помещениях.

Силовики проводят обыски не только в челябинских, но и в московских зданиях, принадлежащих крупной российской компании. Они осуществляются из-за подозрений в том, что данная торговая сеть не выплачивает налоги и продает контрафактный товар.

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