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В ФОКУСЕ

Бывший тренер «Спартака» Эмери попал бутылкой в болельщика

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категория: В ФОКУСЕ

Экс-тренер «Спартака» Унаи Эмери случайно попал в одного из футбольных фанатов бутылкой, заполненной водой.

Данное происшествие случилось в рамках игры между «Арсеналом» (игроков этого клуба в настоящий момент времени тренирует Эмери) и «Брайтоном», прошедшей в ходе очередного тура премьер-лиги Великобритании. Тренер оказался настолько разочарован результатом матча, что сильно ударил ногой бутылку, лежавшую на земле, прямо в сторону болельщиков. В итоге она угодила в зрителя, болевшего за «Брайтон».

Наставник «Арсенала» несколько раз принес извинения пострадавшему, уверяя его, что сделал это случайно. Что касается данного матча, то он завершился ничьей. Эмери тренировал футболистов «Спартака» около 6 лет назад.

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