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В ФОКУСЕ

Бывшие представители правоохранительных органов осуждены в Санкт-Петербурге за взяточничество

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категория: В ФОКУСЕ

Об итогах дела, фигурантами которого являются бывший начальник 17 отдела полиции и полковник полиции, сообщил Следственный комитет России по Санкт-Петербургу. В 2016 году они совершали махинации с крупными суммами денег.

Теперь уже бывший начальник отдела полиции «Запад» получил через своего подчиненного 4 миллиона рулей. Также доказан факт похищения 100 миллионов рублей, принадлежащих организации «Деловые линии». При проведении оперативных работ им был передан муляж денег на сумму 50 миллионов рублей. В момент передачи правоохранительные органы произвели задержание преступников.

Каждый участник получил заслуженное наказание. Посредники злоумышленников также привлечены к уголовной ответственности.

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