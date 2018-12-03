Болельщик «Ак Барса» выиграл 1 млн рублей на матче с «Локомотивом»

Ильясу Хасаншину, фанату хоккейного клуба «Ак Барс», удалось выиграть один миллион рублей в рамках перерыва игры между казанской командой и «Локомотивом» из Ярославля.

Для получения столь крупной суммы денег болельщику нужно было поучаствовать в специальном конкурсе, проводимом на казанской арене клубом «Ак Барс» вместе с одноименным банком. Суть соревнования заключается в следующем – нужно закинуть шайбу в небольшой проем, сделанный в щите, закрывающем ворота с противоположной стороны.

Хасаншин стал первым из 32 фанатов, который смог закинуть шайбу в этот маленький проем. «Ак Барс» в свою очередь обыграл «Локомотив» со счетом 5:3, одержав тем самым уже 7-ю победу в национальной лиге.