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В ФОКУСЕ

Болельщик «Ак Барса» выиграл 1 млн рублей на матче с «Локомотивом»

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категория: В ФОКУСЕ

Ильясу Хасаншину, фанату хоккейного клуба «Ак Барс», удалось выиграть один миллион рублей в рамках перерыва игры между казанской командой и «Локомотивом» из Ярославля.

Для получения столь крупной суммы денег болельщику нужно было поучаствовать в специальном конкурсе, проводимом на казанской арене клубом «Ак Барс» вместе с одноименным банком. Суть соревнования заключается в следующем – нужно закинуть шайбу в небольшой проем, сделанный в щите, закрывающем ворота с противоположной стороны.

Хасаншин стал первым из 32 фанатов, который смог закинуть шайбу в этот маленький проем. «Ак Барс» в свою очередь обыграл «Локомотив» со счетом 5:3, одержав тем самым уже 7-ю победу в национальной лиге.

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