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В ФОКУСЕ

Bloomberg: Турция собиралась передать США российские С-400 для изучения

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категория: В ФОКУСЕ

В информационном агентстве Bloomberg, сославшимся на собственные источники, заявили, что Турция после приобретения ракетных установок С-400 планировала передать их США для изучения.

Согласно сведениям, опубликованным изданием, Анкара собиралась тем самым урегулировать конфликт, возникший с Соединенными Штатами после решения приобрести защитные системы РФ. Вчера, 19 декабря, появились данные о том, что американский Госдеп согласился на реализацию Турции установок ПРО «Патриот». Размер сделки составит около трех с половиной миллиардов долларов.

Однако даже после одобрения продажи данных установок Турция не собирается изменять свое решение по приобретению российских С-400. Американское оружие она согласилась купить, так как его можно быстро ввести в эксплуатацию.

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