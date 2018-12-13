«Белые лебеди» России на Карибских островах напугали США

Вчера, 12 декабря, в Венесуэлу прибыли боевые самолеты Ту-160 «Белый лебедь» ВКС РФ, которые могут нести ракеты с ядерными боеголовками. Данный шаг привел к негодованию в США

Майк Помпео, начальник американского Госдепартамента, осудил поступок Кремля, написав на своей страничке в «Твиттере», что два погрязших в коррупции правительства занимаются разбазариванием денег из госбюджета, пока страдает их собственное население. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, в свою очередь отметил, что данное заявление неуместно.

Эксперты отмечают, что обвинение Вашингтона, вероятнее всего, связано со страхом того, что боевая техника РФ в скором времени может обосноваться неподалеку от американских границ. США также не хотят видеть укрепления отношений между Москвой и Каракасом.