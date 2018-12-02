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Астрономия

Астрофотограф опубликовал удивительный снимок галактики Андромеда

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категория: Астрономия, КОСМОС

Мигель Кларо, фотограф-астроном из Португалии, разместил в Интернете потрясающий фотоснимок, на которой изображена галактика Туманность Андромеды.

Фото удалось сделать в обсерватории Кумеада, расположенной в районе города Регенгош де Монсараш. Для этого были использованы ультрафиолетовые объективы, размещенные на космическом аппарате агентства «НАСА». На снимке можно увидеть яркое галактическое ядро, которое окружают миллионы звезд.

По словам астрономов, на одном из краев Андромеды можно увидеть сравнительно небольшое кольцеобразное формирование – это последствие столкновения данного звездного скопления с галактикой М32, обладавшей гораздо меньшими размерами. Данное происшествие случилось почти 200 000 000 лет назад.

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