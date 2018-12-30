Арти Лэнг поделился снимком своего деформированного носа из-за злоупотребления наркотиками

Арти Лэнг решил порадовать своих поклонников одной забавной новогодней историей, опубликованной им на своей страничке в «Твиттере».

51-летний комик разместил в Twitter фотографию, на которой изображен его деформированный нос.

«Мне кажется, что у носа должна быть перегородка в этом месте. Хотя вряд ли ее исчезновение связано с тем, что я на протяжении последних трех десятилетий злоупотреблял наркотиками», – написал Лэнг в социальной сети.

Ранее в этом месяце Лэнг, который отбывает четыре года условно за хранение героина, получил положительный результат на кокаин. Хоть он и нарушил испытательный срок, однако его не стали сажать в тюрьму.

Когда суд получил результаты теста на наркотики, комик, который чрезвычайно откровенно рассказал об употреблении наркотических веществ в прошлом, не стал отрицать того, что принимал кокаин.

«Я не настолько высокомерен, чтобы не прийти сюда после употребления кокаина на протяжении двух последних дней. Это часть моей жизни, но так не должно быть», – сообщил артист в рамках слушаний, прошедших в Нью-Джерси.

Представитель Лэнга не сразу прокомментировал случившееся в задании суда.