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Астрономия

Аппарат OSIRIS-REx обнаружил следы воды на астероиде Бенну

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категория: Астрономия, КОСМОС

Сотрудники «НАСА» отмечают, что благодаря зонду OSIRIS-REx им удалось найти на астероиде под названием Бенну отчетливые следы жидкости.

По словам ученых, данная находка указывает на тот факт, что это космическое тело миллионы лет назад откололось от огромного объекта, на котором имелась вода, причем не исключено, что она была в жидком состоянии. Эксперты добавляют, что они собрали водосодержащие минералы при помощи двух спектрометров.

Напоминаем, что этот аппарат был запущен в космическое пространство около двух лет назад. На нем установлены разнообразные инструменты и приборы, предназначенные для изучения космических тел. Его цель заключается в подробном анализе Бенну и сборе образцов его грунта.

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