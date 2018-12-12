Аппарат InSight сделал первые «селфи» на Марсе

Космическим аппаратом InSight, приземлившимся недавно на Марс, было сделано свое первое полноценное «селфи». Для этого он воспользовался своей роботизированной «клешней».

Это фото было сделано не только чтобы порадовать поклонников NASA, но и для выбора подходящего места бурения марсианской поверхности. Специалисты отмечают, что вокруг устройства нет больших камней, ям и возвышенностей, поэтому оно идеально подходит для проведения буровых работ. Они были рады узнать, что правильно подобрали точку для посадки модуля.

Ранее стало известно, что InSight смог благополучно приземлиться на марсианской равнине Элизий, расположенной неподалеку от экватора. Вскоре он должен будет пробурить 5-метровую скважину, а затем установить в ней несколько инструментов для изучения внутренней структуры планеты.