Ан-24 серьезно повредил крыло при посадке в аэропорту Бодайбо Приангарья

В Иркутской области в воздушной гавани населенного пункта Бодайбо лайнер Ан-24 задел матчу с освещением, в результате чего у него было повреждено крыло.

Инцидент произошел уже после посадки самолета, когда пилоты осуществляли руление на посадочной полосе. Сведения об этом инциденте были опубликованы представителями регионального СК РФ по транспорту. Они отметили, что воздушное судно вылетело из Иркутска. На его борту находились 24 человека, включая трех членов экипажа.

Лайнер смог без проблем приземлиться на ВПП, но когда он рулил на стоянку, задел крылом один из объектов аэропорта. Вероятнее всего, причина этому заключается в снеге, который не убрали местные работники. В результате возникла метель, которая значительно снизила видимость. К счастью, в Ан-24 никто не пострадал.