Американец запечатлел на видео похожие на НЛО огни

Американцу, проживающему в Северной Каролине, удалось снять на свою камеру таинственные огненные шарики в небе над морским побережьем. Затем он разместил видео на «Ютубе».

По словам автора записи, он запечатлел огоньки около двух недель назад, когда рыбачил возле моря. Таинственные объекты появились в девять часов вечера. Они горели на протяжении часа, то разгораясь, то потухая. Иногда возле них появлялась вторая пара огней. В определенный момент один из объектов потух почти на полчаса, а затем снова возник. Тогда-то рыбак и включил свою камеру.

Пользователи тут же начали строить догадки о том, чем являются эти огоньки. Некоторые предположили, что речь идет о шаровых молниях, а другие сразу же заговорили о пришельцах. Однако один из скептиков отметил, что речь идет о нефтяной вышке, на которой горит газовый факел. Четыре огня появляются по причине атмосферной дисперсии.