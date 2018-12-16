Альварес нокаутировал Филдинга и стал чемпионом мира по версии WBA

Сауль Альварес, боксер из Мексики, смог победить уроженца Британии Рокки Филдинга и стать тем самым обладателем чемпионского пояса по версии WBA во 2-м среднем весе.

Бой между мексиканским и британским спортсменами состоялся в городе Нью-Йорк. Альваресу удалось одолеть своего соперника уже в ходе 3-го раунда путем выполнения технического нокаута. Стало также известно, что мексиканский боец сумел подписать контракт с сервисом DAZN, который будет показывать его поединки в прямом эфире – за 11 выступлений ему переведут на счет почти 365 миллионов долларов.

На данный момент времени Альварес считается обладателем чемпионских титулов по версии не только WBA, но также IBF и WBC. За свою профессиональную карьеру он участвовал в 54 боях, причем 51 из них закончились его победой.