Алексей Панин попал в дорожную аварию в Москве

Алексей Панин, известный киноактер из РФ, в ночь с 9-го на 10-е декабря стал участником автоаварии, произошедшей в центральной части столицы России.

Согласно предварительной информации, опубликованной СМИ, ДТП случилось на улице Подвойского, где друг в друга врезались три транспортных средства. В такси «Мерседес», в котором находился Панин, сзади въехала легковая машина «Шкода». Затем оба автомобиля протаранил третий транспорт.

На место инцидента тут же прибыла карета скорой помощи. Медработники выявили у артиста травму головы, но тот решил отказаться от поездки в медицинское учреждение. На данный момент времени сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее мы публиковали видео пьяного дебоша Панина на борту самолета.