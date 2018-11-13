Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Жители Кривого Рога подожгли шины и сами запустили котельные для отопления домов

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В украинском городе Кривой Рог местные жители пришли в котельные и сами запустили их, когда многие жилые дома в населенном пункте были лишены отопления. Информация об этом была сообщена Дарьей Орловой, представителем компании «Криворожгаз».

Согласно словам работницы организации, горожане сначала принялись за сжигание покрышек рядом со зданием «Криворожгаза», а потом ворвались в него и потребовали начать поставку газа в местные котельные. Начальство попробовало переговорить с людьми, однако те не стали идти на диалог. Она добавила, что на большинстве котельных люди сорвали пломбы, а до этого на сотрудников газового предприятия совершили нападение неизвестные лица.

Отопление в некоторых городских районах было отключено по той причине, что «Криворожской теплоцентрали» не удалось решить вопрос по долговым обязательствам с «Нафтогазом». В результате поставщик газа отказался доставлять топливо в город. В местных средствах массовой информации отмечают, что в минувшее воскресенье отопительный сезон не начался в более чем двух тысячах зданий, включая десятки учебных заведений и медицинских учреждений. В администрации решили отправить детей, учащихся в школах без отопления, на внеплановые каникулы.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Пятилетний мальчик из Чечни отжался более четырех тысяч раз и побил рекорд
  2. Капитан ФСИН пожаловалась Бастрыкину на издевательства со стороны начальства
  3. Израиль опубликовал видео авиаудара по штаб-квартире ХАМАС

Эти новости могут вас заинтересовать

Ольга Бузова танцует возле бассейна назло Костенко

Неизвестные закидали посольство Турции в Дании «коктейлями Молотова»

На видео попало открытие международного фестиваля фейерверков в Москве

На видео запечатлена встреча Су-30СМ с беспилотником в небе над Сирией

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках