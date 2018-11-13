Жители Кривого Рога подожгли шины и сами запустили котельные для отопления домов

В украинском городе Кривой Рог местные жители пришли в котельные и сами запустили их, когда многие жилые дома в населенном пункте были лишены отопления. Информация об этом была сообщена Дарьей Орловой, представителем компании «Криворожгаз».

Согласно словам работницы организации, горожане сначала принялись за сжигание покрышек рядом со зданием «Криворожгаза», а потом ворвались в него и потребовали начать поставку газа в местные котельные. Начальство попробовало переговорить с людьми, однако те не стали идти на диалог. Она добавила, что на большинстве котельных люди сорвали пломбы, а до этого на сотрудников газового предприятия совершили нападение неизвестные лица.

Отопление в некоторых городских районах было отключено по той причине, что «Криворожской теплоцентрали» не удалось решить вопрос по долговым обязательствам с «Нафтогазом». В результате поставщик газа отказался доставлять топливо в город. В местных средствах массовой информации отмечают, что в минувшее воскресенье отопительный сезон не начался в более чем двух тысячах зданий, включая десятки учебных заведений и медицинских учреждений. В администрации решили отправить детей, учащихся в школах без отопления, на внеплановые каникулы.