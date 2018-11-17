Житель Самары победил в конкурсе дизайна часов для Владимира Путина

Подошёл к завершению конкурс «Часы для президента», основная цель которого была в создании прототипа для наручных часов, которые впоследствии будет носить лидер РФ.

Дизайнерам со всех уголков России предложили внести собственную лепту в имидж действующего президента РФ, создав специально для него часы, которые будут выпущены на одном из отечественных заводов.

Победителем в конкурсе стал Антон Яицкий – житель Самары, модель которого была признана лучшей, обойдя 70 прототипов других участников. Модель Антона будет взята за основу при создании новой лимитированной серии часов.

Часы механические. Их «изюминка» – своеобразная историческая справка, подразумевающая собой смену портретов лидеров России в специальном месте внизу циферблата.

Свою модель Антон назвал «Сила в правде». За победу самаровец получит денежную премию в размере 100 тысяч рублей.