Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Забывчивые пассажиры оставили на вокзале семейство хомяков и лодку

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Сотрудники железнодорожных вокзалов решили рассказать журналистам о самых необычных находках, которые были переданы ими в камеры хранения.

По словам железнодорожников, обычно пассажиры оставляют чемоданы и сумки, в которых лежат самые разнообразные предметы, начиная от обычных мобильных устройств и заканчивая зонтами. Они добавили, что забытые билеты или документы, удостоверяющие личность, сразу же отправляются в полицейский отдел. Остальные потерянные вещи направляются в камеру хранения вокзала, в которой они хранятся ровно 30 суток.

Что касается самых необычных предметов текущего года, то речь идет о рыболовной лодке, костылях и семействе хомяков, спрятанном в картонной коробке. Домашних питомцев сразу же направили в организацию, занимающуюся беспризорными животными. Остальные находки передали в камеру хранения.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В Москве задержан прыгнувший в реку уличный грабитель
  2. В квартире вице-спикера красноярского Заксобрания найдены предсмертные записки
  3. В России создадут сверхбыстрый вертолет

Эти новости могут вас заинтересовать

Минобороны опубликовало видео испытаний роботов комплекса «Уран-9»‍

Пользователи высмеяли новую партию отремонтированных украинских РСЗО «Ураган»

Рыбку и Лесли в Таиланде обвинили в изнасиловании

Трамп прокомментировал падение российского Ил-20 в Сирии

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках