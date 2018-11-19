Забывчивые пассажиры оставили на вокзале семейство хомяков и лодку

Сотрудники железнодорожных вокзалов решили рассказать журналистам о самых необычных находках, которые были переданы ими в камеры хранения.

По словам железнодорожников, обычно пассажиры оставляют чемоданы и сумки, в которых лежат самые разнообразные предметы, начиная от обычных мобильных устройств и заканчивая зонтами. Они добавили, что забытые билеты или документы, удостоверяющие личность, сразу же отправляются в полицейский отдел. Остальные потерянные вещи направляются в камеру хранения вокзала, в которой они хранятся ровно 30 суток.

Что касается самых необычных предметов текущего года, то речь идет о рыболовной лодке, костылях и семействе хомяков, спрятанном в картонной коробке. Домашних питомцев сразу же направили в организацию, занимающуюся беспризорными животными. Остальные находки передали в камеру хранения.