Японский военный корабль растерял часть боеприпасов в море

Сторожевой миноносец «Тикума», относящийся к ВМС Японии, растерял снаряды, предназначенные для автоматического орудия, неподалеку от области Окинава 21.

Военные отмечают, что боеприпасы, вероятнее всего, были смыты с палубы боевого судна сильной волной. Представители командования ВМС Японии призвали рыбаков осуществлять свою деятельность максимально осторожно, ведь снаряды калибра 30 миллиметров имеют огромную разрушающую силу.

При обнаружении снаряда в рыболовных сетях не стоит ни в коем случае приближаться к нему или касаться его. Нужно сразу же заявить о своей опасной находке военным. Однако специалисты отмечают, что боеприпасы наверняка уже утонули, так как вес одного из них составляет четверть килограмма.