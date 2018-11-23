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В ФОКУСЕ

Японский военный корабль растерял часть боеприпасов в море

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Сторожевой миноносец «Тикума», относящийся к ВМС Японии, растерял снаряды, предназначенные для автоматического орудия, неподалеку от области Окинава 21.

Военные отмечают, что боеприпасы, вероятнее всего, были смыты с палубы боевого судна сильной волной. Представители командования ВМС Японии призвали рыбаков осуществлять свою деятельность максимально осторожно, ведь снаряды калибра 30 миллиметров имеют огромную разрушающую силу.

При обнаружении снаряда в рыболовных сетях не стоит ни в коем случае приближаться к нему или касаться его. Нужно сразу же заявить о своей опасной находке военным. Однако специалисты отмечают, что боеприпасы наверняка уже утонули, так как вес одного из них составляет четверть килограмма.

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