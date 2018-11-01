Выбираем постельное белье

Для комфортного сна одним из немаловажных факторов является хорошее постельное белье. Чтобы новое постельное белье доставляло только радость, необходимо внимательно подойти к его выбору. Основным критерием выбора обычно является расцветка ткани и состав, однако существует еще несколько требований, на которые стоит обратить внимание. Качественное постельное белье прочное, износостойкое, впитывает влагу и пропускает воздух, а также сохраняет яркую расцветку после стирки. Среди прочих по качеству и комфортности отличается постельное белье из льна. Приобрести качественный товар можно в компании «Льняное«.

Основные советы по выбору постельного белья.

Следует выбирать плотную не рыхлую ткань. Чем ткань плотнее, тем больше количество волокон в одном квадратном сантиметре, она прочнее и дольше срок ее службы. Основные ткани, применяемые для пошива постельного белья имеют следующие показатели плотности: хлопок 60, перкаль и сатин 90, шелк 280.

Необходимо проконтролировать особенности пошива постельного белья. Каждое изделие должно быть пошито из отдельного цельного куска ткани, при помощи постельного шва, нити должны применяться в цвет ткани и быть прочными. Должны отсутствовать торчащие нитки, неровности или не обработанные края, рекомендуется избегать постели с излишней фурнитурой. Для повседневного использования стоит выбирать приятную спокойную окраску, яркие рисунки рекомендуется выбирать для особых случаев.

Следует рассмотреть качество окраски, можно попробовать потереть ткань рукой, некачественный краситель может окрасить кожу. Яркий рисунок при частой стирке может поблекнуть. На бирке должна быть указана температура стирки не менее 60 градусов. Должен отсутствовать химический запах, ткань должна пахнуть текстилем.

Подберите размер правильно, следует внимательно изучить упаковку, производитель указывает размеры. В случае сомнений лучше проконсультироваться с менеджером по продажам.

Обратите внимание на состав. Добавление синтетики увеличивает срок службы, однако такое бельё накапливает статическое электричество и со временем могут появляться катышки. Для повседневного использования рекомендуется выбирать бязь, сатин, лён. Следует потрогать материал рукой, ткань должна быть гладкой, не колючей.

Следуя указанным советам, любой сможет подобрать постельное бельё для крепкого спокойного сна.