Встроенный шкаф купе – успешно выполненная задача экономии пространства

Появление шкафов- купе значительно разнообразило перечень задач и целей, которые ставит перед собой проектирование домов. С появлением раздвижных систем открытия дверей ниши, образовываемые в укромных уголках домов, обрели еще большую актуальность. Сегодня почти каждое архитектурное бюро просит заказчика рассмотреть возможность проектирования комнаты с учетом ниши, в которой будет располагаться шкаф-купе, встроенная гардеробная или просто пространство кабинета, ограждаемого раздвижной перегородкой. В зависимости от комнаты, в которой находится альков или ниша, которую нужно будет оборудовать под шкаф-купе, подбирается оформление дверей шкафа, а также способ организации его внутреннего пространства.

Хороший шкаф, который идеально впишется в интерьер, будет отличаться надежностью и будет стоить не так дорого, найти сложно. Однако найти большой выбор шкафов, где каждый сможет подобрать себе модель, можно найти здесь.

Создание ниши в прихожей для последующего расположения в ней шкафа-купе – наиболее успешный прием организации пространства, который применяет проектирование коттеджей и частных домов. Раздвижные двери шкафа – купе помогают экономить пространство, а готовые стены и пол ниши исключают необходимость тратить средства на закупку материала для пола и стен данного предмета мебели. Кроме того, любое архитектурное бюро предоставит вам неопровержимые доказательства того что, двери шкафа, начинающиеся от пола и достающие до потолка, смотрятся гораздо привлекательнее, чем скучная коробка традиционной мебельной прихожей.

Наибольшим эффектом прихожая обладает, когда шкафы в ней размещены вдоль всей стены. Это создает эффект торжественного пространства, который может усилить способ используемой отделки шкафов. Особо эффектно в прихожей смотрятся шкаф с рисунком, или сочетанием зеркала с ротангом или МДФ.

Для рационального использования угловых ниш проектирование деревянных домов также использует шкафы-купе. Такой угловой шкаф может послужить маленькой кладовой для детских игрушек, или же книжным шкафом, который не займет много места в рабочем кабинете. Если двери такого книжного шкафа выполнить из зеркала, можно значительно расширить зрительно пространство рабочего кабинета, а также сделать его светлее.

Истинным новшеством, которое предлагает сегодня архитектурное проектирование, является сооружение шкафа-купе в…гостиной. Дверцы такого шкафа, выполненные из прозрачного стекла, сохранят сувениры и книги, хранящиеся на созданных из МДФ полках в прекрасном состоянии, надежно предохраняя их от образования пыли.

Наиболее популярным приемом, который использует проектирование коттеджей, является создание специальных ниш в спальне, В таких нишах будут расположены либо встроенные шкафы-купе, либо гардеробные комнаты. Раздвижные дверцы шкафов-купе можно легко использовать в качестве раздвижной перегородки, которая будет отделять пространство спальни от пространства гардеробной. При этом перегородка может быть оформлена с использованием материалов, применяющихся для отделки спальни. Она составит одно целое с архитектурной и дизайнерской композициями комнаты.

Среди наиболее удачных приемов экономной организации пространства, которые использует архитектурное проектирование, следует упомянуть шкафы-перегородки, которые разделяют пространство комнаты на несколько функциональных зон.

Такие шкафы выполняют несколько функций. В них хранятся вещи, сам шкаф разделяет пространство, а отделка шкафа является частью дизайнерской отделки комнаты, и , возможно, центральным декоративным элементом всего помещения. Как правило, в нижней части шкафа находятся часто используемые вещи, а в его верхней части сезонные вещи, или спортивное снаряжение.