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В ФОКУСЕ

Возбуждено уголовное дело по факту избиения учителем ребенка в Хабаровском крае

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категория: В ФОКУСЕ

Представители СК РФ по Хабаровскому краю заявили о том, что они открыли уголовное дело по факту избиения школьника учителем в общеобразовательном учреждении Комсомольска-на-Амуре.

Несколько дней назад средствами массовой информации был размещен видеоролик, где демонстрируется, как педагог ударяет ребенка в коридоре учебного заведения за то, что он не давал вести ей урок. Журналисты отмечают, что это происшествие случилось в школе под номером 37 – городская администрация уже подтвердила эти сведения. Чиновники также сообщили, что было решено организовать проверку в образовательном учреждении. Учителя же на время отстранили от работы.

Следователи также отметили, что собираются выяснить, в каких условиях живет и воспитывается ребенок, попавший в кадр опубликованного ранее видео. Они собираются дать оценку всем поступкам и решениям должностных лиц, которые работают не только в учебном заведении, но и в органах, занимающихся безнадзорными детьми и правонарушениями несовершеннолетних. Уголовное дело контролируется руководством регионального СК. Если вина учителя будет доказана, то женщину могут лишить свободы на срок до трех лет.

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