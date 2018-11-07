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В ФОКУСЕ

Военный самолет ВМС США провел разведку у Керченского пролива

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категория: В ФОКУСЕ

Вчера, 6 ноября, американский военный самолет P-8A Poseidon осуществил разведывательную миссию рядом с Керченским проливом и полуостровом Крым. Эти данные были опубликованы на странице «Твиттер» мониторингового ресурса PlaneRadar.

Воздушное судно приблизилось к побережью российского региона на расстояние около 25 километров. Номер его борта – 168764. Этот «Посейдон» является частью одной из патрульных эскадрилий военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Согласно представленной в Сети информации в этот же день, но чуть раньше, еще одну разведывательную операцию провел стратегический беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk. Он проверил линию разграничения, расположенную на территории Донбасса.

За последние несколько месяцев зарубежные страны все чаще отправляют свои воздушные судна и беспилотные аппараты к границам Российской Федерации. Их обычно замечают возле Калининградской области, Краснодарского края и Крыма. В Министерстве обороны РФ не единожды требовали от США прекратить проведение данных миссий, однако в Вашингтоне каждый раз отвечали отказом. Россия уже несколько раз отправляла свои истребители на перехват самолетов-разведчиков.

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