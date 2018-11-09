ВМС США подготовили учебную программу Top Gun для подводников

Командование военно-морских сил США решили скопировать успех школы Top Gun, предназначенной для подготовки пилотов-истребителей, создав аналогичную учебную программу для подводников. Создается специальное подразделение, в котором моряков, служащих на подлодках, будут обучать сражению с их китайскими и российскими коллегами. «Эскадрон-агрессор» станет частью программы американского ВМФ, направленного на подготовку – если повезет, то на избежание – к масштабному конфликту с другой крупной державой.

В издании USNI News сообщают, что новый командующий военно-морскими подводными силами, вице-адмирал Чарльз Ричард, встанет во главе нового подразделения, созданного с целью пересмотра текущих тренировок. Начиная с 11 сентября 2001 года, подводный флот США занялся в основном выполнением диверсифицированных миссий, которые часто включают в себя сбор разведывательных данных и выполнение антитеррористических операций. Однако адмирал Ричард планирует снова сосредоточить его внимание на противостоянии военно-морским силам других стран.

История Top Gun и отличия подводной версии

В 70-х годах прошлого столетия после неудовлетворительной работы летчиков-истребителей ВВС США в небе над Вьетнамом, где они противостояли северо-вьетнамским пилотам, военно-морским флотом была создана особая школа для пилотов – United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor program, более известная под названием Top Gun. Именно она впоследствии вдохновила Тома Круза на создание одноименного фильма. В рамках учебного процесса американские воздушные экипажи проводили тренировочные бои с пилотами-ветеранами, обученными вражеской тактике. Только после этого их отправляли в Юго-Восточную Азию и другие горячие точки. Результаты оказались ошеломительными, так как летчики начали демонстрировать более высокие показатели при столкновении с реальным противником.

Однако подводный вариант Top Gun будет иметь разительные отличия от оригинала. Во-первых, подводный флот не получит собственную эскадрилью «вражеских» субмарин, окрашенных в экзотический камуфляж. Во-вторых, у него даже не будет собственных подлодок. Вместо этого программа будет включать в себя особый кадровый состав, состоящий из ветеранов-подводников, некоторые из которых все еще служат, а другие находятся в резерве. Все они обладают богатым опытом и знают, какие тактики и стратегии используют военно-морские силы других стран. Адмирал Ричардс планирует сталкивать ветеранов и новичков «лоб в лоб», чтобы создавать максимально реалистичные сражения в специальном компьютерном симуляторе. Среди военных подобные группы называют «красными» командами.

Подводный флот США в настоящее время включает в себя 56 атомных подводных лодок, включая 40 субмарин класса Лос-Анджелес, 3 подлодки класса «Сивулф» и 13 подводных кораблей класса Виргиния. Вскоре все моряки, служащие на этих субмаринах будут подготовлены к тому дню, который, как мы надеемся, никогда не наступит.