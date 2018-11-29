ВМФ США решит проблему с нехваткой подводных лодок к 2034 году

Военно-морские силы США планируют продолжить развивать свой флот боевых кораблей и при этом не оставят подводные лодки без внимания. Ведомство собирается ускорить количество производимых субмарин в год и одновременно с этим отремонтировать старые подлодки, чтобы увеличить срок их эксплуатации.

Представители ВМС отмечают, что им необходимо увеличить размер флота, чтобы в полной мере реализовать все возложенные на него задачи, число которых заметно увеличилось на фоне постоянно растущего военно-морского флота Китая.

В период Холодной войны ВМФ США насчитывал десятки подводных лодок, предназначенных для сдерживания советского флота. В 1987 году благодаря наращиванию обороноспособности страны, начатому Рейганом, ведомство обладало мощным флотом, состоящим из 102 высоконадежных атомных подлодок. К 1999 году, спустя восемь лет после развала СССР, это число упало до 57 субмарин, что стало наименьшим значением, начиная с 1939 года.

По состоянию на сентябрь 2018 года американские ВМС включают в себя 50 атакующих подводных кораблей и еще четыре субмарины с управляемыми ракетами, способных запускать большое количество «Томагавков» для уничтожения наземных объектов.

В рамках увеличения количества военных кораблей с текущих 287 судов до будущих 355 боевых единиц Соединенные Штаты также планируют развивать свой подводный флот. По данным Military.com, ВМФ к 2034 году собирается развить подводные силы в полном соответствии с остальной частью флота. Ведомство собирается увеличить их до 66 атакующих подлодок, относящихся к классу «Вирджиния».

Восемнадцать атомных субмарин уже находятся в эксплуатации, еще несколько строятся на верфях, а оставшиеся тридцать будут готовы к 2034 году. Таким образом, США собираются выводить в море как минимум две подводные лодки в год. Они также планируют модернизировать семь старых подлодок класса «Лос-Анджелес», чтобы увеличить срок их эффективного использования до 40 лет.

Начиная с 2034 года, ВМФ собирается начать закупку атакующих подводных лодок следующего поколения, известных как SSN(X). Флот также планирует приобрести пять новых субмарин с управляемыми ракетами, чтобы заменить переоборудованные подлодки класса «Огайо». Четыре подводных корабля с баллистическими ракетами были переделаны в 2000-х годах, чтобы позволить им нести до 154 крылатых ракет «Томагавк».

Переоборудованные «Огайо» оказались настолько полезными, что ВМС решили добавить больше ракетных шахт существующим «Вирджиниям», чтобы заполнить пробел, который возникнет в 2020-х годах, когда «Огайо» уйдут на покой. Затем будут построены еще пять субмарин, которые заменят их напрямую.

В то же время ведомство пытается ускорить работу по ремонту подлодок, стоимость которого составит около 1,5 миллиарда долларов. К тому же будет упущено почти 6 лет патрулирований, а подводный флот станет хуже выполнять задачи по захвату кораблей потенциальных противников.