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В ФОКУСЕ

Власти Украины сообщили о проседании Крымского моста

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категория: В ФОКУСЕ

В соцсети «Фейсбук» представители одного из украинских министерств сообщили о том, что мостовая конструкция, проложенная через Керченский пролив, начала проседать.

В сообщении отмечается, что эксперты пришли к данным выводам на основе анализа информации, полученной с фотоснимков, сделанных космическим спутником. Наибольшие смещения наблюдаются в зоне, где была создана искусственная насыпь. Скорость проседания на этом участке равна 89 миллиметрам в год. В ведомстве также добавили, что в центре моста на 30 миллиметров ежегодно поднимается железнодорожная арка.

Специалисты из Украины сообщают, что эти смещения связаны с нестабильным морским дном. По их мнению, когда наступит зима, устойчивость моста значительно снизится. В конце они отметили, что это сооружение отрицательно влияет на черноморскую акваторию.

Ранее мы писали о том, что на Украине сообщили о «трещинах» на опорах Крымского моста.

Недавно фрагмент железнодорожного пролета Крымского моста съехал в воду.

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