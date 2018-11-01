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В ФОКУСЕ

«Вiтаю, воины»: Меркель поприветствовала военных в Киеве на украинском языке

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категория: В ФОКУСЕ

Ангела Меркель, канцлер Германии, прибыла с визитом в Киев 1 ноября, чтобы провести встречу с украинским лидером Петром Порошенко.

Во время торжественной части, Меркель поприветствовала почетный президентский караул фразой на украинском языке «Вітаю, воїни!», что в переводе на русский означает «Приветствую воины!».

На данное приветствие солдаты ответили «Героям слава!».

Стоит отметить, что данное выражение было принято в качестве приветствия для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии, которые во времена Второй мировой войны были союзниками нацисткой Германии. Обе организации запрещены на территории России.

После, данное приветствие было использовано на Евромайдане, который прошел на Украине в 2014 году. Тогда протесты закончились свержением старой власти и становлением новой, во главе которой стал Петр Порошенко.

Осенью текущего года украинским лидером Петром Порошенко был подписан указ о том, что приветствие «Слава Украине! — Героям слава!» закрепляется в ВСУ и Национальной полиции государства.

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