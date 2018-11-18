Виктора Януковича экстренно госпитализировали в НИИ Склифосовского

Бывшего украинского лидера Виктора Януковича отправили в НИИ Склифосовского из-за подозрений в серьезной травме позвоночника. Данная новость была опубликована со ссылкой на одного из сотрудников медицинского учреждения.

В СМИ сообщают, что экс-президент прибыл в больницу в обездвиженном состоянии. Источник добавляет, что прибывший пациент имеет такие же паспортные данные, что и у Януковича. По его словам, его доставили в медучреждение в минувшую пятницу в полдевятого вечера по московскому времени. Врачи посчитали, что политик получил травму позвоночника. Согласно предварительным данным он повредил его при игре в большой теннис. Блок клиники, в которой находился бывший лидер Украины, на время заблокировали для посетителей. Позднее Януковича перевезли в частное лечебное заведение.

Затем представители учреждения решили подтвердить информацию о том, что у них находился Янукович. По их словам, его привезли к ним в пятницу – ему оказали медпомощь, а потом отпустили в этот же день. Напоминаем, что Янукович стал президентом Украины около 8 лет назад, однако в 2014 году он был смещен со своего поста в результате государственного переворота. Ему удалось сбежать в Крым, а потом уехать в Российскую Федерацию.