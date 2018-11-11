Видео: Трамп проигнорировал Порошенко и не пожал ему руку в Париже

Президент США Дональд Трамп не подал руки лидеру Украины Петру Порошенко. Случай произошел в Париже, у Триумфальной арки. В Столице Франции проходила торжественная церемония в честь столетия окончания Первой мировой войны.

На мероприятие прибыли главы многочисленных государств. На появившихся в сети кадрах видно, как лидер Соединенных Штатов приветствует многих президентов, включая лидера Франции Эммануэля Макрона, прибывшего с супругой, и главу Германии Ангелу Меркель.

Петр Порошенко был рядом с Трампом. Однако, по неизвестным причинам лидер США не стал подавать руки главе Украины для приветственного рукопожатия.