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В ФОКУСЕ

Видео: Кормье одолел Льюиса и защитил титул UFC в тяжелом весе

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категория: В ФОКУСЕ

Даниэль Кормье, боец из США, смог защитить свой чемпионский пояс UFC в тяжелом весе, одолев американца Деррика Льюиса во время поединка, прошедшего в городе Нью-Йорк в ходе очередного бойцовского турнира.

Как только начался 1-й раунд, Кормье тут же смог осуществить тейкдаун. Его противник сумел встать на ноги, но уже через пару минут вновь упал на октагон. Льюису удалось продержаться до завершения данного раунда, однако он проиграл чемпиону по очкам. Когда стартовала следующая пятиминутка, претендент на чемпионский пояс сразу же пошел в атаку и нанес целый ряд мощных ударов, однако Кормье смог быстро уклониться от них. Потом случился еще один тейкдаун, во время которого обладатель пояса осуществил удушающий захват. Судья решил остановить поединок – Льюс был признан проигравшим.

Американец Даниэль Кормье за свою профессиональную карьеру, длящуюся уже на протяжении девяти лет, участвовал в 24 поединках, из которых только один закончился его проигрышем. Около трех лет назад он смог стать чемпионом UFC в полутяжелом весе, а в этом году – в тяжелом. Что касается его оппонента, то ранее он одолел Александра Волкова, бойца из РФ, чем и заслужил право выступить против обладателя чемпионского пояса.

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