В здании уфимского ГИБДД умер посетитель

Вчера, 20 ноября 2018 года, в здании МРЭО ГИБДД города Уфы скончался один из посетителей. Как отмечается, инцидент произошёл в здании, расположенном на проспекте октября.

В данный момент по факту произошедшего сотрудниками СК РФ по республике проводятся необходимые проверки, которые позволят выяснить точную причину смерти мужчины.

Согласно предварительной информации, у посетителя произошёл инфаркт. В Сети появилась информация, что ранее он страдал от сердчено-сосудистых заболеваний. К тому же, незадолго до трагедии он перенёс серьёзную операцию.

Место происшествия уже осмотрено сотрудниками правоохранительных органов. Подозрительные улики не были обнаружены, что позволяет не сомневаться в естественности гибели. Ожидается проведение судебно-медицинской экспертизы, результаты которой позволят вынести процессуальное решение.

Издание www.ufa.kp.ru опубликовало видео, снятое одним из очевидцев.

