Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

В здании уфимского ГИБДД умер посетитель

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Вчера, 20 ноября 2018 года, в здании МРЭО ГИБДД города Уфы скончался один из посетителей. Как отмечается, инцидент произошёл в здании, расположенном на проспекте октября.

В данный момент по факту произошедшего сотрудниками СК РФ по республике проводятся необходимые проверки, которые позволят выяснить точную причину смерти мужчины.

Согласно предварительной информации, у посетителя произошёл инфаркт. В Сети появилась информация, что ранее он страдал от сердчено-сосудистых заболеваний. К тому же, незадолго до трагедии он перенёс серьёзную операцию.

Место происшествия уже осмотрено сотрудниками правоохранительных органов. Подозрительные улики не были обнаружены, что позволяет не сомневаться в естественности гибели. Ожидается проведение судебно-медицинской экспертизы, результаты которой позволят вынести процессуальное решение.

Издание www.ufa.kp.ru опубликовало видео, снятое одним из очевидцев.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В Барнауле задержан вор, присваивающий канализационные люки
  2. В Шереметьево самолёт раздавил человека на взлетной полосе
  3. Путин пообещал армии масштабные изменения

Эти новости могут вас заинтересовать

В Запорожье прошли испытания первого украинского вертолета

Украинские военные сообщили об уничтожении беспилотника в Донбассе

Черчесова взбесил вопрос о допинге во время интервью с немецким журналистом

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге‍

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках