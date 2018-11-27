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В ФОКУСЕ

В Якутии уволят чиновника за банкет на 1 млн рублей

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категория: В ФОКУСЕ

На странице «Инстаграм» Сарданы Авксентьевой, главы Якутска, появилось сообщение о том, что в скором времени будет уволен Максим Артемьев за заключение контракта на банкет стоимостью 1 миллион рублей.

Мэр заявила, что ее неприятно удивило сообщение о том, что глава отдела по управлению делами администрации города приобрел услуги на проведение банкетов на сумму более 1 миллиона рублей. После подтверждения данной информации Авксентьева вызвала Артемьева, чтобы получить от него объяснение о данных тратах, однако ничего вразумительного он ей не сказал, поэтому она решила уволить его.

Ранее градоначальник выставила на продажу премиальные внедорожники местных чиновников, чтобы направить полученные средства на развитие социального такси. Затем она начала отменять банкеты и мероприятие, на которые мэрия планировала потратить миллионы рублей.

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