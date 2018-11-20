В Воронеже приступили к сборке модернизированного Ил-96

На авиазаводе в Воронеже взялись за выпуск модернизированных пассажирских лайнеров Ил-96-400М. Данная новость была сообщена представителями Авиакомплекса имени Ильюшина.

Согласно словам сотрудников предприятия, в настоящее время ведутся активные работы по созданию конструкторских документов. К тому же ведется составление контрактов по поставке комплектующих. Ранее отмечалось, что на закупку нового оборудования и реконструкцию завода власти выделят 1 миллиард 320 миллионов рублей. Это и позволило предприятию начать производство усовершенствованного авиалайнера.

Новинка разрабатывается на основе серийного варианта Ил-96. Он обладает более длинным фюзеляжем и мощными двигательными установками. Самолет сможет вмещать в себя до четырехсот пассажиров. Официальная демонстрация воздушного судна может состояться уже в следующем году.