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В ФОКУСЕ

В Уфе следователи обыскали дома подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя

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категория: В ФОКУСЕ

В столице Башкортостана следователями были проведены обыски в домах и на рабочих местах бывших работников правоохранительных органов, обвиняемых в групповом изнасиловании своей коллеги.

В минувшую среду полицейские задержали трех начальников региональных отделений МВД. Согласно заявлению жертвы изнасилования, которая работала в одном из подразделений ведомства, в ночь с понедельника на вторник они набросились на нее прямо в кабинете после распития алкогольных напитков. Затем мужчины сексуально надругались над ней на протяжении нескольких часов. После этого по отношению к подозреваемым было открыто уголовное дело. Сегодня, 2 ноября, судом будет избрана мера пресечения экс-полицейским.

Ранее стало известно о том, что Роман Деев, руководитель ведомства по республике, решил уволить обвиняемых за подозрение в осуществлении противоправного действия, порочащего честь и достоинство полицейского. В СМИ сообщают, что потерпевшая является дочкой высокопоставленного силовика, служащего в Башкортостане. Появилась также информация о том, что дознаватель пришла к выпивающим мужчинам не одна, а вместе с подругой, которая в настоящее время проходит по делу в качестве свидетеля.

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