В Уфе арестовали двух экс-полицейских за изнасилование коллеги

Уфимский судья принял решение арестовать двух фигурантов дела об изнасиловании девушки-дознавателя в одном из отделений ОМВД в столице Башкортостана. Данная информация была раскрыта СК на официальном канале в Whatsapp.

Заседание проходит в кировском суде Уфы в режиме полной закрытости, а потому на официальных каналах связи имен подозреваемых не раскрывают. Но в СМИ смогли выяснить, что первого под арест взяли Эдуарда Матвеева, который ранее стоял во главе полицейского отделения по Уфимскому району. Затем под стражу был заключен Салават Галлиев, возглавлявший отдел по Кармаскалинскому району. В настоящее время судья выбирает меру пресечения для майора полиции Павла Яромачука, согласившегося работать со следствием.

Ранее в полицию было подано заявление об изнасиловании от 23-летней сотрудницы правоохранительных органов. Согласно словам девушки в ночь на 30 октября над ней сексуально надругались ее коллеги после распития алкоголя на рабочем месте. Всех обвиняемых задержали на следующий же день. Позднее появилась информация о том, что их уволили с работы. В СМИ сообщают, что потерпевшей является дочка силовика, работающего в этом же регионе.