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КОСМОС

В Тихом океане на видео запечатлели мощную вспышку энергии

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категория: КОСМОС, ОКЕАН

Рыбаку удалось запечатлеть на камеру необычный объект в Тихом океане, который перемещался по горизонту и ярко светился.

На размещенной видеозаписи можно увидеть необычное красноватое свечение, испускавшееся от непонятного объекта, находящегося вдалеке от корабля. К тому же он постоянно изменял свою форму при перемещении судна. Автор ролика отмечает, что это самая странная вещь, которую он когда-либо видел в своей жизни. По его словам, она была похожа на мощный энергетический источник и при этом обладала головой морского чудовища.

Пользователи, просмотревшие данное видео, пришли в замешательство, так как не смогли объяснить увиденное ими явление. Впрочем, нашлись и скептически настроенные зрители, которые отметили, что это свечение является обычным солнечным бликом.

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