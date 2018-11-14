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В ФОКУСЕ

В Техасе потерпел крушение сверхзвуковой истребитель ВВС США

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категория: В ФОКУСЕ

В издании Air Force Times опубликована новость о том, что в американском штате Техас упало воздушное судно Northrop T-38 Talon, способное летать на сверхзвуковых скоростях и предназначенное для проведения учебных полетов.

Согласно предварительным данным истребитель рухнул неподалеку от военно-воздушной базы США под названием Лафлин, находящейся примерно в 240 километрах от Сан-Антонио. Падение произошло при выполнении тренировочного вылета в 19:40 по местному времени. Информация о состоянии летчиков предоставлена не была. Известно лишь, что на место инцидента были отправлены сотрудники экстренных служб. Причина аварии, скорее всего, связана с технической неисправностью самолета, так как эту модель перестали выпускать уже в 1972 году.

Данный самолет падает не впервые. В конце этой весны T-38 Talon рухнул в северо-восточной области штата Миссисипи. Он тоже совершал учебный полет, поэтому упал неподалеку от авиабазы Коламбус. При падении воздушное судно тут же загорелось, но, к счастью, летчикам удалось вовремя воспользоваться системой катапультирования. Оба остались живы, но получили различные травмы, поэтому были отправлены в госпиталь. Приехавшие на место падения пожарные быстро потушили огонь.

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