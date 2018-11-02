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В ФОКУСЕ

В США впервые за пять лет заключенного казнили на электрическом стуле

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категория: В ФОКУСЕ

В Теннесси (штат США) заключенный был казнен с использованием электрического стула. Подобные казни не осуществлялись в стране на протяжении последних нескольких лет.

В средствах массовой информации отмечают, что в Соединенных Штатах этим устройством ранее воспользовались в Виргинии в 2013 году. В Теннесси же его и вовсе не применяли более 50 лет. Обвиняемый Эдмунд Загорски решил сам попросить местные власти вместо смертельной инъекции использовать другой вид казни. Он считал, что данный способ является более быстрым и не таким болезненным. Его приговорили к смерти около 34 лет назад за двойное убийство, совершенное им при осуществлении сделки по реализации наркотических веществ. На своем последнем ужине он съел свиные хвосты и ножки.

Стоит отметить, что за день до казни Загорски, инженер-любитель Фред Лейхтер, который собрал электрический стул в Теннесси, выразил сомнения в том, что его устройство сработает. Во-первых, его ни разу не включали в течение последних 11 лет. Во-вторых, когда он перестал быть специалистом по казням, его аппарат могли модернизировать другие техники, что могло негативно повлиять на работу стула. Он добавил, что данная казнь вряд ли окажется гуманной. В последний раз Лейхтер усовершенствовал свое устройство более 30 лет назад.

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