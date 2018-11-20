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В ФОКУСЕ

В Шереметьево самолёт раздавил человека на взлетной полосе

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категория: В ФОКУСЕ

На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта «Шереметьево» был найден труп мужчины. На теле присутствуют следы механических повреждений.

В 20:10 по московскому времени самолет Boeing 737 совершил взлет. Экипаж сообщил в аэропорт о столкновении авиалайнера с неизвестным предметом.

Далее на взлетно-посадочную полосу отправились представители различных служб — поисковой, аварийно-спасательной, авиационной безопасности. На взлетно-посадочной полосе по факту произошедшего работала транспортная полиция, бригада скорой помощи.

На актуальный момент личность погибшего установлена, но не разглашается. Подробности гибели человека неизвестны. Полицией была получена информация о происшествии.

Самолет, который по предположительной версии столкнулся с человеком, вылетел в Афины без инцидентов.

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