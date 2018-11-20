В Северодвинске учительница избивала школьников скакалкой

В интернет попало видео, на котором учительница школы города Северодвинска негативно высказывается об учениках, которые, по ее заявлению, плохо себя вели во время отсутствия преподавателя. После чего, учительница по одному вызывает к себе, сначала мальчика, затем девочку и бьет детей скакалкой по спине.

По поведению пострадавших учеников несложно догадаться, что удары доставляли им болезненные ощущения. На ролике видно, как девочка старается прикрыться, ожидая второго удара.

Об инциденте высказалась министр образования Поморья Юлия Ковалева — «Мы считаем такое поведением недопустимым». По факту случившегося будет проведена проверка.