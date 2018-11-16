В Северной Корее провели испытания нового оружия

Ким Чен Ын, северокорейский лидер, решил лично проконтролировать тестирование нового вооружения, недавно разработанного в стране. Эта новость была опубликована изданием «Ренхап», сославшимся на телевидение КНДР.

Телеведущий Северной Кореи заявил, что новое оружие, длительное время разрабатывавшееся под руководством партии, предназначено для обеспечения безопасности границ государства и увеличения его военной мощи. На телеканале также сообщили, что первые тесты завершились с успехом. Однако так и не было рассказано, какое оружие было создано республикой. В этом месяце в США заявили, что на территории КНДР были найдены тринадцать секретных военных баз, находящиеся в дальних горных областях. В них, скорее всего, размещены баллистические снаряды, способные преодолевать различное расстояние.

В начале этого лета в рамках проведенного саммита между американским и северокорейским лидерами было сообщено, что Корейский полуостров в будущем будет полностью денуклеаризован. Практически сразу же был закрыт полигон Сохэ, использовавшийся для запуска МБР. Ранее Северная Корея заявила о закрытии полигона Пунгери, однако, по словам разведки США, оно носит номинальный характер, так как в любой момент его можно снова ввести в эксплуатацию.