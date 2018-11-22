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Астрономия

В Сети опубликован снимок будущей базы на Луне

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категория: Астрономия, КОСМОС

В Интернете был размещен фотоснимок, на котором показан примерный внешний вид базы на Луне. На фото демонстрируется космонавт, позади которого расположены разные постройки и транспорт.

Проект, связанный с освоением лунной поверхности, возглавляется Европейским космическим агентством. Его специалисты уже долгое время занимаются подбором наиболее оптимальных способов колонизации естественного спутника планеты. Один из путей предполагает создание автономной колонии, которая сможет обеспечивать себя всем необходимым при помощи особых 3D принтеров.

Ученые отмечают, что в настоящее время 3D-печать дает возможность создавать практически любые предметы, например, стройматериалы, одежду и даже еду. Однако для лунной базы этот процесс нужно значительно доработать, чтобы колонистам удавалось утилизировать и перерабатывать любые материалы.

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