В Самарской области разбились три фуры

Авария с участием трех фур произошла в Самаре 21 ноября примерно в 12 часов дня. Из-за ДТП обводная дорога была полностью перекрыта. Информацию об этом сообщает пресс-центр ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии, виновником дорожно-транспортного происшествия стал водитель большегруза марки Freightliner, двигающийся со стороны поселка Алексеевка в сторону Самары. Он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с фурой DAF, за рулем которой находился 28-летний водитель. Из-за сильного удара у Freightliner оторвался бензобак и влетел в третий большегруз – Scania. Топливо из бензобака вытекло на дорогу.

В результате аварии пострадали водитель DAF и Freightliner. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту произошедшего.