В РЖД создали концепт первого российского высокоскоростного поезда

Специалисты РЖД продемонстрировали внешний вид и технические параметры первого высокоскоростного состава России.

Представители компании отмечают, что в поезд будут включены двенадцать выгонов, которые поделят на классы: эконом, бизнес, первый и туристический. За один раз он сможет перевезти 682 пассажира. В вагоне-ресторане одновременно смогут находиться 40 человек. К одним из основных особенностей поезда относят возможность разворота сидений в сторону его движения. В самом дорогом классе люди смогут даже прилечь, так как их кресла можно трансформировать в кровати.

Первый состав планируется запустить по рейсу Москва-Казань. Постройку магистрали запустят в 2019 году. Его скорость составит до 360 километров в час, однако он способен разогнаться и до 400 километров в час. В результате пассажиры смогут добираться до столицы Татарстана из Москвы всего за три с половиной часа.

Ранее были опубликованы фотографии новых вагонов.