В российскую армию начали поступать модернизированные танки Т-72

Олег Салюков, российский генерал-полковник, во время беседы с журналистами сообщил, что на вооружение армии РФ начали поступать усовершенствованные танки Т-72БЗМ с улучшенной защитой.

Согласно словам военного российские войска также начали получать модернизированные бронетранспортеры БТР-82А и бронемашины БМП-3. Он добавил, что армия переоснащается довольно активно – с начала текущего года различные боевые подразделения были оснащены более 2200 единицами новейшего вооружения, включая технику.

Генерал заявил, что для противодействия беспилотным летательным аппаратам экспертами создается зенитная установка «Деривация-ПВО», оснащенная орудием калибром 57 миллиметров. Он добавил, что завершается работа над созданием других артиллерийских систем.