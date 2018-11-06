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В ФОКУСЕ

В российской армии за шесть лет стало в 30 раз больше крылатых ракет

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В «Красной звезде», газете Вооруженных Сил России, опубликована статья, приуроченная к шестилетнему сроку пребывания на посту министра обороны страны Сергея Шойгу.

Как отмечается в статье, последние годы стали весьма «плодотворными» для вооруженных сил. В частности отмечается, что количество только крылатых ракет, находящихся на регулярном вооружении российской армии, увеличилось в 30 раз.

Это далеко не единственная группа техники, показавшая большой прирост в количестве. Наземные, морские и воздушные носители для базирования ракет также стали производиться в большем количестве. Их число увеличилось почти в 13 раз.

Между тем в стратегических ядерных силах РФ увеличивается процент современной техники, доля нового оборудования и военной техники возросла до 81 процента.

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