В российской армии за шесть лет стало в 30 раз больше крылатых ракет

В «Красной звезде», газете Вооруженных Сил России, опубликована статья, приуроченная к шестилетнему сроку пребывания на посту министра обороны страны Сергея Шойгу.

Как отмечается в статье, последние годы стали весьма «плодотворными» для вооруженных сил. В частности отмечается, что количество только крылатых ракет, находящихся на регулярном вооружении российской армии, увеличилось в 30 раз.

Это далеко не единственная группа техники, показавшая большой прирост в количестве. Наземные, морские и воздушные носители для базирования ракет также стали производиться в большем количестве. Их число увеличилось почти в 13 раз.

Между тем в стратегических ядерных силах РФ увеличивается процент современной техники, доля нового оборудования и военной техники возросла до 81 процента.