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В ФОКУСЕ

В России создадут сверхбыстрый вертолет

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категория: В ФОКУСЕ

В Министерстве обороны РФ был с успехом защищен проект уникального сверхбыстрого вертолета, который сможет лететь со скоростью до 400 км/ч.

По словам источника, знакомого с новым проектом, в ведомстве решили остановить свой выбор на одноосном чертеже Миля. На данный момент речь идет об авиатехнике, которая способна набирать скорость до 400 км/ч, однако в будущем ее технические характеристики могут измениться.

Недавно в Интернете были опубликованы схемы еще одного скоростного вертолета, базирующегося на технологиях Камова. К главным особенностям данной техники многие отнесли наличие у нее крыльев, как у самолетов. В описании перспективной модели указывалось, что благодаря крыльям и лопастям она сможет летать со скоростью до 700 км/ч.

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